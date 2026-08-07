Nación respaldó a Mendoza para avanzar con el bloqueo de celulares en las cárceles

El Gobierno nacional manifestó su respaldo al reclamo de Mendoza para que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorice el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular en las cárceles provinciales. El planteo, impulsado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, cuenta ahora con el acompañamiento de su par nacional y apunta a fortalecer los controles dentro del sistema penitenciario.

El pedido cobró mayor impulso luego de que un grupo de internos del Complejo Penitenciario San Felipe realizara una transmisión en vivo a través de la aplicación OmeTV, un episodio que generó fuerte repercusión y motivó nuevas gestiones ante el organismo nacional. En Mendoza, el uso de celulares por parte de las personas privadas de la libertad está prohibido y esa decisión ya fue ratificada por la Justicia, aunque la Provincia sostiene que necesita herramientas tecnológicas para impedir que los dispositivos funcionen dentro de los penales.

Actualmente, el Servicio Penitenciario remite al ENACOM los números de los teléfonos secuestrados durante las requisas para que esas líneas sean deshabilitadas. Además, la Provincia dispone de un sistema portátil de inhibición de señales que se utiliza en operativos específicos, junto con tecnología antidrones para prevenir el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos por vía aérea.

En paralelo, Mendoza avanza con un proyecto para instalar una inhibición fija en el sector de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Almafuerte, donde se alojan internos de alto perfil. Tras el caso de los denominados “presos streamers”, los reclusos involucrados fueron trasladados a ese módulo y continúan las investigaciones para determinar cómo ingresaron los teléfonos celulares al establecimiento.