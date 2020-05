Nacho Silva grabó un video contando el difícil momento que atraviesa. Además de no poder realizar shows, su abuela sufrió un accidente y no puede ayudarla.

Este domingo, el reconocido y muy querido cantande de Folclore Nacho Silva, grabó un video contando su situación «Te mando este video para solicitar tu ayuda, generalmente soy yo quien está disponible para todo tipo de evento solidario y ayudando a los demás mediante el canto, pero hoy los artistas no podemos trabajar» comenzó contando.

Lo cierto es que la preocupación del cantante es su abuela, quien tuvo un accidente y debido a esta situación él no puede ayudarla «Mi abuela se cayó hace tres días y se fraturó la cadera, está internada en el hospital Guemes y estamos esperando la prótesis que tiene que mandar PAMI, pero en caso de que no envíen la prótesis la vamos a tener que comprar. Nosotros ya alquilamos un departamento nuevo para reacondicionarlo y que ella se pueda recuperar pero yo no estoy teniendo ingresos».

Ante esta situación Nacho acudió a las redes sociales, canal que utiliza para interactuar con sus fans y les pidió su ayuda «Voy a dejar un número de cuenta, para que la gente pueda colaborar. Por mínimo que sea va a ser de mucha ayuda…quien no pueda colaborar, con compartir este video ayuda mucho».