Nace un interbloque: La Libertad Avanza y el PRO negocian para darle a Javier Milei la primera minoría en Diputados

Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO se encaminan a la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados, lo que permitirá al oficialismo de Javier Milei alcanzar la primera minoría parlamentaria, situación que lo fortalecerá de cara al tratamiento de las reformas estructurales que planea implementar.

El nuevo espacio conjunto sumaría 115 diputados, de los cuales 81 corresponden a La Libertad Avanza y 24 al PRO. Con ese número, el oficialismo quedaría en condiciones de asegurar la mayoría en las comisiones y acceder a las presidencias de esos cuerpos, considerados la llave para la aprobación de leyes.

Además, cabe destacar que en Casa Rosada confían en que, una vez que se realice el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del pasado domingo, podrían sumar alguna banca más, ya que aún restan definirse los resultados en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz.

El interbloque comenzó a tomar forma este miércoles, luego de una reunión entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Según trascendió, el líder del PRO bonaerense busca contener a todos los sectores del PRO, en momentos en que un grupo de diputados vinculados al ala bullrichista había evaluado conformar una bancada paralela.

Sin embargo, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está colaborando con Ritondo para mantener unido al bloque. Cabe destacar que el PRO cuenta con diez diputados afines a la Ministra, y catorce alineados con el jefe del PRO bonaerense.

El oficialismo espera, además, contar con aliados entre los diputados radicales que responden a Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, gobernadores de Mendoza y Chaco, respectivamente. También espera contar con el respaldo de los legisladores de Innovación Federal, Libertad y Futuro y algunos de Provincias Unidas.