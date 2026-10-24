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Acto multitudinario

Myriam Bregman y Nicolás del Caño en Mendoza: “Mileísmo sin Milei”

El acto con Myriam Bregman y Nicolás del Caño tuvo lugar en el estadio central del Club Pacífico de la Ciudad.

El Club Pacífico fue sede del encuentro que Nicolás del Caño y Myriam Bregman tuvieron con militantes y referentes nacionales del PTS y del FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad), en el marco del impulso a un movimiento por un “partido de la nueva clase trabajadora”.

Además de los referentes nacionales, el acto que tuvo a más de 250 personas congregadas, contó también con la participación de referentes mendocinos del PTS, como Lautaro Jiménez y Micaela Blanco Minoli, ambos trabajadores de la educación que han sabido ser candidatos a legisladores.

El acto de este sábado fue parte de una serie de actos que comenzaron en Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y que continuaron en Jujuy, Neuquén, Rosario, Córdoba y ahora Mendoza, bajo la perspectiva de plantear la construcción de un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora.

Bregman alentó a seguir construyendo y criticó a Milei

“El principal peligro que enfrenta el pueblo, pero el pueblo de nuestro país en su conjunto, es que representen un mileísmo sin Milei”, advirtió Bregman en aliento al proyecto que se avecina.

Para la dirigente, la discusión no se limita a quién ocupa la Presidencia, sino a qué políticas económicas y reformas podrían mantenerse incluso si Milei pierde el poder. El riesgo, sostuvo, es que cambie el mandatario, pero permanezca el programa que impulsa el actual Gobierno.

Su mensaje fue claro y se resumió en que para la izquierda, ser opositores no puede limitarse a reemplazar al Presidente. Se debe discutir qué hacer con las políticas económicas, laborales y mineras que impulsa el actual oficialismo.

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