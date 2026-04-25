Música y danza se unen en un ciclo de tango en el Museo Carlos Alonso

El Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel será escenario de un nuevo ciclo cultural que combina música y danza en torno al tango, con propuestas gratuitas abiertas a todo el público.

La iniciativa forma parte del ciclo “Espacios en movimiento” y se desarrollará todos los jueves de mayo, desde las 20.30, en la sede ubicada en avenida Emilio Civit 348, en la Ciudad de Mendoza. La propuesta busca generar un encuentro cercano entre artistas y público, en un entorno patrimonial que potencia la experiencia artística.

A lo largo del mes, el ciclo reunirá a cantantes y parejas de baile que ofrecerán distintos espectáculos en los que el tango será el eje central, combinando interpretación musical y expresión corporal en un mismo escenario.

La programación comenzará el jueves 7 de mayo con la presentación del cantante Diego Flores, acompañado por los bailarines Cecilia Herrera y Carlos Chamorro.

El jueves 14 será el turno de María Alejandra Peralta, junto al guitarrista Pablo Budini, con la participación de los bailarines Paola Valdivia y Javier Jofré.

La agenda continuará el jueves 21 con la actuación del cantante Raúl Verón, acompañado por la pareja integrada por Ansuya Difonso y Diego Pérez.

El cierre del ciclo será el jueves 28, con la presentación de Susana Jerez, junto a los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito.