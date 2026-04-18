Música Clásica por los Caminos del Vino: San Carlos entregó los alimentos recolectados a la Casa de la Mujer

La Municipalidad de San Carlos realizó la entrega de alimentos no perecederos a la Casa de la Mujer, con el objetivo de fortalecer la asistencia y el acompañamiento a mujeres y personas del colectivo que transitan por este espacio y que puedan necesitar este recurso.

Los alimentos fueron recolectados en el marco del evento “Música Clásica por los Caminos del Vino”, donde la entrada consistía en la donación de un alimento no perecedero. Gracias a la participación solidaria de la comunidad, se logró reunir una importante cantidad de productos destinados a quienes más lo necesitan.

En este sentido, el Director de Turismo hizo entrega de lo recaudado a la Coordinación del Área de Mujer, Género y Diversidad, contribuyendo a garantizar respuestas concretas ante cada situación que se presente y fortaleciendo el trabajo territorial que se lleva adelante desde el municipio.

La Municipalidad de San Carlos continúa promoviendo políticas públicas que articulan cultura, turismo y acción social, generando espacios que no solo convocan a la participación, sino que también tienen un impacto positivo en la comunidad.