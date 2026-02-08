Murió una niña de 3 años tras ahogarse en una pileta durante un festejo en Rivadavia

Este domingo por la tarde, una niña de 3 años murió luego de ahogarse en una pileta, en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 62, en la zona de La Libertad, en el departamento de Rivadavia. Cabe resaltar que no es el primer hecho de estas características que se produce en los últimos meses.

Según la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 15.13, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó que una menor estaba siendo trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti tras haber sufrido un episodio de inmersión. La niña ingresó al nosocomio a las 15.22, donde el personal médico constató su deceso pasadas las 16 horas, pese a sus esfuerzos por salvarle la vida.

Según trascendió, la familia de la menor había alquilado un quincho en el lugar y se encontraba participando de un festejo por una revelación de sexo. En un momento, los adultos advirtieron que no veían a la pequeña y, al dirigirse hacia la pileta, la encontraron sumergida en el fondo del agua.

El hecho se registró en jurisdicción de la Subcomisaría La Reducción y es investigado por la Oficina Fiscal de Rivadavia.

El caso se suma a otros hechos recientes de características similares.: días atrás, una menor de 2 años falleció en Luján de Cuyo tras caer a una pileta en una casa alquilada por su familia; además, el pasado 23 de enero -también en Rivadavia- una niña de 3 años murió tras ahogarse en una pileta de lona en una vivienda del barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador.