Murió un turista brasileño de 55 años tras un volcar violentamente en San Carlos

Un grave accidente vial conmovió al Valle de Uco este martes por la tarde, cuando un turista brasileño perdió la vida tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3253, en inmediaciones de la localidad de Pareditas, departamento de San Carlos.

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Seguridad, la víctima, un hombre de 55 años, circulaba de sur a norte al mando de una camioneta Mitsubishi L200 con patente brasileña cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado. La camioneta volcó y terminó con las ruedas hacia arriba sobre la banquina oeste.

El médico Claudio Meller constató el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho, por lo que la causa fue caratulada en una primera instancia como averiguación de homicidio culposo por vuelco, quedando la investigación en manos de la Justicia.

En el vehículo también viajaba una mujer de 53 años, identificada como R. G. D. S., quien se salvó de milagro. Tras ser rescatada del habitáculo, fue asistida por personal de salud, que le diagnosticó politraumatismos varios. A pesar de la violencia del impacto, su estado permitió estabilizarla en el lugar.

En la escena del siniestro trabajaron efectivos de la Policía Vial y personal de la Comisaría 18°, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron el tránsito sobre la Ruta 40, una de las vías más transitadas del sur provincial.

Las autoridades judiciales continúan con las actuaciones para determinar qué factores provocaron que el conductor perdiera el dominio del vehículo, mientras el hecho vuelve a poner el foco en la peligrosidad de este tramo de la ruta.