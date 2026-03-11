Search
Franco Damián Tello

Murió un operario municipal tras un incidente laboral en Ciudad de Mendoza: el comunicado oficial

El agente se encontraba internado tras haber sufrido una intoxicación durante un siniestro ocurrido mientras realizaba tareas en su área.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó el fallecimiento de Franco Damián Tello, un agente municipal que se encontraba internado tras haber sufrido una intoxicación durante un siniestro ocurrido mientras realizaba tareas propias de su área.

El trabajador había sido trasladado a la Clínica Francesa, donde permanecía internado desde el incidente.

Desde la comuna expresaron profundo pesar por la pérdida y señalaron que acompañarán a la familia y amigos del operario, además de poner a disposición todo el apoyo institucional posible.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también se expresó públicamente a través de sus redes sociales.

En su mensaje, lamentó profundamente la muerte de Tello, quien había resultado afectado en el incidente ocurrido mientras se realizaban tareas tras la fuerte tormenta registrada el 21 de febrero en la capital provincial.

Además, el jefe comunal envió sus condolencias a familiares y amigos, destacó que Franco Tello “fue un gran compañero de trabajo”, y anunció que se decretará un día de duelo en su memoria.

Video: Ariela Sanchez. Foto de la portada: El Sol.

