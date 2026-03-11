Murió un operario municipal tras un incidente laboral en Ciudad de Mendoza: el comunicado oficial

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó el fallecimiento de Franco Damián Tello, un agente municipal que se encontraba internado tras haber sufrido una intoxicación durante un siniestro ocurrido mientras realizaba tareas propias de su área.

El trabajador había sido trasladado a la Clínica Francesa, donde permanecía internado desde el incidente.

Desde la comuna expresaron profundo pesar por la pérdida y señalaron que acompañarán a la familia y amigos del operario, además de poner a disposición todo el apoyo institucional posible.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también se expresó públicamente a través de sus redes sociales.

Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido en ocasión de las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta que se registró el pasado 21 de febrero.



Quiero mandarle un fuerte abrazo a su…

Además, el jefe comunal envió sus condolencias a familiares y amigos, destacó que Franco Tello “fue un gran compañero de trabajo”, y anunció que se decretará un día de duelo en su memoria.