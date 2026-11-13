Murió un integrante de DesaKTa2 tras un terrible accidente: la banda suspendió su show en Córdoba

El mundo del cuarteto está de luto por la muerte de Nahuel Agustín Díaz, un joven de 22 años que formaba parte del equipo técnico de DesaKTa2 y que también había trabajado junto a otros artistas del género.

La noticia fue confirmada este jueves y generó una fuerte conmoción entre músicos, compañeros y seguidores de la banda, que decidió suspender el espectáculo previsto para esa noche en Sala del Rey, en Córdoba, como señal de duelo.

Según informó ElDoce, Nahuel murió tras caer de su motocicleta en el barrio Autódromo, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la zona de Julio Tristany y José Ramonda. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el joven ya se encontraba sin vida.

El comunicado de DesaKTa2

La banda expresó su dolor a través de un comunicado oficial en redes sociales.

“Con profundo dolor, informamos que el espectáculo previsto para esta noche queda suspendido debido al fallecimiento de un integrante de nuestro equipo de trabajo”.

Luego agregaron: “En este momento de inmensa tristeza, acompañamos a su familia, amigos y compañeros, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias“.

El mensaje cerró agradeciendo la comprensión y el respeto del público ante el difícil momento.