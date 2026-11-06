Murió Sebastián Lelio, el cineasta mendocino que llegó a ganar un Oscar

Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Sebastián Lelio, el director de cine que nació en Mendoza el 8 de marzo de 1974, se crió en Chile y terminó haciendo historia ganado el primer Oscar a Mejor Película Extranjera de la historia de ese país.

La noticia la confirmó su familia en un comunicado que se publicó en las redes de su pareja, Amalia Kassai. “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio”, señalaron en el texto firmado por sus allegados.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, agregaron. También lo describieron como “una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia” y pidieron que se respete la intimidad familiar en estos días.

Estaba en proceso de una nueva película

Lelio se encontraba en Santiago de Chile filmando la adaptación al cine de “Poeta chileno”, la novela del escritor Alejandro Zambra, según informó la agencia EFE.

Aunque nació del lado argentino de la cordillera, su carrera se forjó del otro lado. Estudió en la Escuela de Cine de Chile y empezó a dirigir y escribir con películas como “La sagrada familia” (2005), “Navidad” (2009) y “El año del tigre” (2011).

El momento más alto de su trayectoria fue “Una mujer fantástica” (2017), con Daniela Vega como protagonista. Ese film se convirtió en el primer largometraje chileno en llevarse el Oscar a Mejor Película Extranjera, en la ceremonia de 2018.

Desde entonces, su nombre circuló en el circuito internacional con producciones como “Disobedience” (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; “Gloria Bell” (2018), con Julianne Moore; y “El prodigio” (2022), con Florence Pugh.

En mayo del 2025 estrenó “La ola”, un musical inspirado en las movilizaciones feministas chilenas de 2018. Su última apuesta, la que dejó inconclusa, era justamente la adaptación de la novela de Zambra.