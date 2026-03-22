Murió Sara Luján, una de las fundadoras de Madres y defensora de los Derechos Humanos

A pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, y tras haber celebrado recientemente sus 100 años de vida, murió Sara “Coca” Luján de Molina. Reconocida como una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y pilar de la querella por los crímenes cometidos en el centro clandestino «La Perla», su partida deja un vacío inmenso en la lucha social del NOA y el país.

La historia de Coca estuvo marcada por la tragedia y la resiliencia desde el inicio mismo de la última dictadura cívico-militar.

El 24 de marzo de 1976, fue secuestrada de su domicilio tras un violento operativo. Durante un año, transitó por la cárcel del Buen Pastor, la Unidad Penitenciaria 1 y el Campo de la Ribera, mientras sus captores la interrogaban incesantemente por el paradero de su hijo mayor.

La lucha de Sara Luján: quién es su hijo, Raúl Mateo Molina

Mientras Sara permanecía privada de su libertad, la persecución alcanzó a su hijo, Raúl Mateo Molina. Estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y dirigente del Partido Comunista Revolucionario, el joven de 26 años había sido expulsado de la casa de estudios meses antes por su militancia estudiantil.

El 5 de octubre de 1976, una patota lo interceptó en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Según testimonios recolectados en los juicios de lesa humanidad, Raúl fue trasladado a La Perla, donde habría sido asesinado el mismo día de su captura por el represor Hugo Raúl «Palito» Romero.

Sin embargo, su cuerpo nunca fue entregado a su familia, convirtiéndose en uno de los tantos rostros que alimentaron la búsqueda incansable de su madre durante casi medio siglo.