Inmortalizó una escena

Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México 86

El santafesino que acompañó a Diego Maradona durante la celebración por la obtención del Mundial 1986, falleció a los 68 años.

El protagonista involuntario de una de las historias más maravillosas del deporte argentino falleció a los 68 años. Se trata de Roberto Cejas, el hombre que tuvo el privilegio de llevar en sus hombros a Diego Armando Maradona durante los festejos del Mundial de México en 1986.

Oriundo de la ciudad de Santa Fe, combatió durante mucho tiempo contra una dura enfermedad, pero quedará en el recuerdo de todos los argentinos por ser parte de una postal única en la historia del fútbol nacional.

Cejas nació, se crió y vivió durante toda su vida en la ciudad de Santa Fe, y se desempeñaba como empleado de comercio, vendiendo revestimientos texturados.

Su vida transcurría con normalidad y en un completo anonimato hasta el 29 de junio de 1986, día en el que cambió todo debido a que formó parte de los festejos argentinos en el Estadio Azteca.

El protagonista secundario de esta historia llegó a México específicamente para la final contra Alemania, aunque no contaba con entradas. Sin embargo, pudo ingresar al estadio a disfrutar del partido.

Cuando finalizó el encuentro, los hinchas argentinos invadieron el campo de juego y el santafesino se topó con Maradona. Casi sin dudar, lo subió a sus hombros y lo acompañó en la vuelta olímpica, mientras que el capitán del seleccionado le indicaba por dónde ir.

Su rostro quedó inmortalizado y, años más tarde, confesó que le había pedido un botín de regalo, pero que Maradona se lo negó porque le iba a regalar el par a su mamá, “Doña Tota”.

“Nos dimos un abrazo hermoso. Diego se reía y decía: ‘Vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’. Fue muy emocionante”, recordó de forma humorística sobre el histórico encuentro que tuvo con el emblema de esa selección.

