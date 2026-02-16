Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood

El actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en los clásicos “El Padrino” y “Apocalypse Now”, murió a los 95 años, informó su esposa este lunes. “Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar”, declaró su esposa argentina Luciana Duvall en un comunicado.

Su debut en el mundo de la actuación data de 1962, año en el que se metió en la piel de Arthur “Boo” Radley en la adaptación cinematográfica del clásico estadounidense “Matar a un ruiseñor”. Después de debutar en la gran pantalla, la carrera de Duvall continuó paralelamente en papeles de apoyo en cine y televisión.

En 1970 estuvo en el reparto de “M*A*S*H” y en 1972 se puso a las órdenes de Francis Ford Coppola en “El Padrino”, en la que interpretó al abogado defensor de la mafia Tom Hagen, uno de sus roles más emblemáticos que le valió su primera nominación al Oscar. Un papel que repitió en la segunda entrega de la trilogía dos años después, aunque no en la tercera parte: allí, Tom Hagen no estaba entre los personajes y Mario Puzo y Coppola tuvieron que reescribir el guión sin Duvall porque el actor se negó a participar en ella por la diferencia salarial entre él y Al Pacino.

De nuevo bajo la batuta de Coppola, Duvall dio vida al coronel Kilgoer en “Apocalipsis Now”, en 1979. Por su interpretación en la cinta bélica, fue nominado por segunda vez a un Oscar. En 1980 interpretó al infante de marina, Bull Meechum, en “The Great Santini” y, de nuevo, fue candidato a los premios de la Academia.