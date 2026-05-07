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Murió por la caída de un árbol durante el Zonda y ahora su familia necesita ayuda para despedirlo

Familiares y amigos de Juan Marcelo Zabala iniciaron una campaña solidaria para poder afrontar los gastos del sepelio.

El fuerte viento Zonda que azotó Mendoza durante este miércoles dejó una tragedia en el departamento de Las Heras. Juan Marcelo Zabala perdió la vida luego de que un árbol cayera sobre la vía pública y golpeara a dos motociclistas que circulaban por la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:22 en la intersección de Dorrego y Azcuénaga. Según informaron fuentes oficiales, las intensas ráfagas provocaron la caída del árbol, que impactó de lleno sobre los conductores. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar y confirmó el fallecimiento de Zabala, mientras que el otro motociclista logró ser rescatado y recibió asistencia médica.

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados comenzaron una colecta solidaria para reunir dinero y cubrir los gastos del sepelio. A través de redes sociales difundieron un mensaje pidiendo colaboración para acompañar a la familia en medio del dolor.

“Pedimos una colecta para poder cubrir los gastos de sepelio de Juan Marcelo Zabala”, expresaron en el comunicado compartido por sus seres queridos (la transferencia se realiza al alias “Micoll”, a nombre de Nicol Milagro Romero).

La muerte del joven generó conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales, especialmente por el contexto climático extremo que vivió gran parte de la provincia durante la jornada. Familiares y amigos apelan ahora a la solidaridad de los mendocinos para poder darle el último adiós.

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