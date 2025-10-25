Search
Luto vendimial

Murió Patricia Barrera Oro, reina de Luján de Cuyo 2003

La noticia del deceso de la reina sorprendió a todos. Fue una de las soberanas más queridas de su departamento.

Las redes sociales se llenaron de fotos, videos y palabras de cariño para despedir a Patricia Barrera Oro, una querida reina de la Vendimia que falleció en las últimas horas.

Patricia estudió la secundaria en la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo y Diseño en la Universidad de Mendoza. Estaba casada con Francisco Muñiz con quien tenía un hijo de 10 años.

Una de las primeras instituciones en solidarizarse con amigos y familiares por la muerte de Patricia Barrera Oro fue la Subcomisión de Rugby del Club Banco MendozaExpresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Muñiz por el fallecimiento de Patricia, la mamá de Juanfri, jugador de nuestra división M10”, escribieron desde la cuenta oficial del club.

“Sos el ángel que guía nuestro camino hace 10 años, sos el ejemplo de no bajar los brazos, sos el amor de mi vida, sos la madre que amo a su hijo más que nada en el mundo, sos la amiga incondicional que siempre dio un poco más por sus amigas, sos la hermana que que entrega el corazón y la hija que deja la vida por tus viejos. Sos mi vida…Sos mi todo… Tu lucha fue incesante y tus ovarios de oro… Nunca nos dimos por vencidos y movimos cielo y tierra para lograrlo”, escribió el esposo en las redes sociales.

Reina de la Vendimia

En 2003, cuando Anabel Molina fue elegida reina nacional de la Vendimia, Patricia fue reina de Chacras de Coria y luego soberana de Luján de Cuyo. Muchos lujaninos la recuerdan con mucha estima.

ETIQUETAS:

Luján de CuyofallecimientolutoPatricia Barrera Oro

Luto vendimial

Murió Patricia Barrera Oro, reina de Luján de Cuyo 2003

