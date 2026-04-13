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Murió Panchito Gabrielli, nieto del ex gobernador Francisco Gabrielli

El dirigente demócrata falleció este sábado según lo dio a conocer Carlos Balter, presidente del PD en Mendoza.

Murió Francisco García Gabrielli, el nieto de Don Pancho, Francisco Gabrielli exgobernador de Mendoza y más cercano familiar que siguió su camino en las filas del Partido Demócrata (PD).

Aspiró a muchos cargos, pero lo hizo como militante y dirigente, sin la suerte de otros que llegaron a ocuparlos.

En 2023, secundó a Jorge Santilli en la lista de parlamentarios del Mercosur en la nómina que ganó junto a Javier Milei en Mendoza.

Fue cónsul de Panamá, exdecano del cuerpo consular de Mendoza y socio Fundador del Foro Diplomático de Mendoza, junto a los también fallecidos Carlos Abihaggle y Gerardo Belinsky.

Carlos Balter al dar la noticia este sábado escribió: “Panchito, un verdadero político. Desinteresado al extremo en lo personal, fue un apasionado defensor de Mendoza y de nuestro querido Partido. Un verdadero Demócrata , que extrañaremos!!!”.

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