Murió Oscar Puebla, referente del jazz y la música cuyana

La música de Mendoza atraviesa otra pérdida significativa tras conocerse la muerte del reconocido músico Oscar Puebla.

A través de un sentido mensaje, el Ministerio de Cultura provincial confirmó la triste noticia y despidió a un artista que dejó una huella en el jazz local y en la guitarra de seis cuerdas.

Con su partida se va una figura de sólida trayectoria musical, con impacto no solo a nivel provincial. Autor de composiciones propias y referente del jazz brasileño y latino, también es recordado por su trabajo junto a Mercedes Sosa y por haber obtenido un Latin Grammy.

Su carrera también estuvo ligada a reconocidas formaciones como Markama, el Oscar Puebla Trío y el dúo Crescitelli-Puebla, además de múltiples colaboraciones con otros artistas internacionales y bandas.

En el ámbito académico, tuvo una destacada labor como docente e investigador en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).