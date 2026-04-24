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Murió Oscar Puebla, referente del jazz y la música cuyana

A los 51 años, el destacado guitarrista falleció luego de permanecer internado durante varios días. Mendoza vuelve a enlutarse.

La música de Mendoza atraviesa otra pérdida significativa tras conocerse la muerte del reconocido músico Oscar Puebla.

A través de un sentido mensaje, el Ministerio de Cultura provincial confirmó la triste noticia y despidió a un artista que dejó una huella en el jazz local y en la guitarra de seis cuerdas.

Con su partida se va una figura de sólida trayectoria musical, con impacto no solo a nivel provincial. Autor de composiciones propias y referente del jazz brasileño y latino, también es recordado por su trabajo junto a Mercedes Sosa y por haber obtenido un Latin Grammy.

Su carrera también estuvo ligada a reconocidas formaciones como Markama, el Oscar Puebla Trío y el dúo Crescitelli-Puebla, además de múltiples colaboraciones con otros artistas internacionales y bandas.

En el ámbito académico, tuvo una destacada labor como docente e investigador en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

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