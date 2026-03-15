Murió Napoleón Becerra, candidato a presidente de Perú

El candidato a presidente de Perú Napoleón Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la presidencia en los comicios generales de abril próximo, murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad de campaña en el sur del país, informaron este domingo fuentes de su partido y medios oficiales.

Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emely Silva.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido“, señaló Silva.

De acuerdo con la información, que fue confirmada por medios oficiales como el diario El Peruano, la Agencia Andina y la cadena TV Perú, el candidato se dirigía hacia la ciudad andina de Ayacucho, a más de 550 kilómetros al sur de Lima, en un vehículo particular para continuar con su campaña proselitista.

RPP precisó que el accidente se produjo a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.

Según esa información, Becerra fue llevado hacia un centro médico cercano, pero falleció por las heridas que había sufrido, mientras que otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que han sido trasladadas a la ciudad de Ayacucho.