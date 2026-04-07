Murió Mircea Lucescu, leyenda del fútbol

Mircea Lucescu murió a los 80 años tras no superar el infarto que sufrió el pasado jueves 2 de abril. El exseleccionador rumano fue hospitalizado tras desmayarse en un entrenamiento de la selección rumana y fue ingresado de inmediato en el hospital de Bucarest donde le implantaron un desfibrilador.

Lucescu fue uno de los hombres que hizo evolucionar el fútbol rumano con sus ideas adelantadas al tiempo. Comenzó su carrera en los banquillos en Hunedoara como jugador-entrenador y transformó la ciudad en uno de los epicentros de este deporte. Clasificó a Rumanía para la Eurocopa de 1984 y consiguió ganar a Italia, la vigente campeona del mundo.

Después de su primera etapa como seleccionador nacional, pasó al Dinamo 1948 donde erigió un equipo imbatible que ganó liga y copa en 1990. Un año después probó fortuna fuera de su país con el Brescia y ganó la Segunda división italiana, antes de dar el siguiente paso al Reggiana y después al Inter de Milán donde dirigió a Ronaldo y a Roberto Baggio, entre otros.

Tras su periplo en Italia volvió dos temporadas a Rumanía y pasó al Galatasaray donde le ganó una Supercopa de Europa al mismísimo Real Madrid. Tras cinco temporadas en Turquía (tres con Galatasaray y dos con Besiktas) se fue al Shakhtar Donetsk donde tuvo su periplo más rico en cuanto a títulos se refiere. Ganó ocho ligas, seis copas de Ucrania y ocho Supercopas y una Europa League convirtiéndose en el técnico más exitoso de la historia del equipo. Todo esto en un momento en el que el Dinamo de Kiev era el equipo ‘grande’ en Ucrania.

La Supercopa de Rusia que ganó con el Zenit le ‘valió’ para volver a los banquillos nacionales. Esta vez con Turquía, antes de fichar por el Dinamo de Kiev en el año 2020. Allí pasó cuatro temporadas, ganó una liga y otra copa y su siguiente y último paso fue el banquillo de su querida Rumanía. A la selección estuvo ligado hasta su último día y hoy el fútbol mundial le brinda un triste, pero afectuoso homenaje por toda su dedicación.

Tercer técnico más laureado de la historia

Mircea Lucescu fue el tercer entrenador más laureado de la historia con 35 títulos, únicamente por detrás de Pep Guardiola y Alex Ferguson. Supera por cuatro a Carlo Ancelotti, por nueve a Mourinho y por 14 a Arsene Wenger, otros mitos del fútbol.