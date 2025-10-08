Search
Llora el fútbol

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Tras semanas de incertidumbre por su salud, el entrenador de Boca, murió a los 69 años acompañado de su familia.

Este miércoles, tras luchar varias semanas con altas y bajas en su salud, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: murió Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, y uno de los entrenadores más respetados del mundo del fútbol.

Los últimos días, todos los clubes a los que dirgió le habían dedicado lindas palabras de apoyo e incluso el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, había ido a vsitarlo y no quiso dar testimonios .

Russo, diagnosticado en 2017 con cáncer de próstata y vejiga, había atravesado en las últimas semanas un delicado cuadro de salud que lo obligó a varias internaciones, hasta quedar bajo cuidados domiciliarios con pronóstico reservado.

El pasado 21 de septiembre dirigió por última vez al Xeneize en la Bombonera, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba por el Torneo Clausura. Horas después fue internado y, desde entonces, no pudo retornar a los entrenamientos.

Con una extensa trayectoria, Russo fue campeón con Boca en tres etapas: la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2019-2020 y la Copa de la Liga 2020. Su perfil bajo, compromiso y cercanía con los jugadores lo convirtieron en una figura muy querida tanto en el club como en el ambiente futbolístico.

La AFA despidió a Miguel Ángel Russo

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, expresó la AFA desde su cuenta de X.

