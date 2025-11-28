Murió Meche Portillo, productora de Intrusos y actriz de “En el barro”

Mercedes “Meche” Portillo, reconocida productora de televisión y figura clave en el ciclo Intrusos (América), falleció este jueves. Su partida generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo, donde era muy querida por colegas, conductores y artistas.

Portillo falleció tras permanecer varios días internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral severa que complicó su ya delicado estado de salud.

La productora se descompuso repentinamente tras regresar de un viaje de trabajo a Jujuy, donde había compartido una jornada con sus compañeros el sábado previo. Una vez internada de urgencia, los médicos confirmaron la neumonía bilateral severa, lo que comprometió rápidamente su evolución y la obligó a ser intubada y asistida con respirador.

Días antes de su fallecimiento, sus compañeros Adrián Pallares y Rodrigo Lussich habían hecho público su dolor y la delicada situación que atravesaba. Lussich había descrito el trance de salud de “Meche” como “la prueba más difícil de su vida” y había solicitado una cadena de oración pública. Pese a los esfuerzos del equipo médico y el acompañamiento constante de sus afectos, su estado no logró revertirse.