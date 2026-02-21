Search
Murió María Victoria Gómez de Erice, primera rectora UNCUYO

Tenía 84 años y fue una de las personalidades más influyentes de la educación pública de la provincia.

Murió María Victoria Gómez de Erice, la primera rectora mujer de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y una de las personalidades más influyentes de la educación pública mendocina. Tenía 84 años y dedicó más de medio siglo de su vida a la institución que la reconoció como profesora emérita, distinción reservada para figuras extraordinarias.

Gómez de Erice nació en septiembre de 1941 y su vida estuvo signada por un fuerte compromiso social con la educación pública y gratuita como motor de movilidad social.

Fue directora de la Escuela Superior de Formación Docente y trabajó incansablemente junto a profesores, personal y estudiantes para lograr su transformación en Facultad de Educación Elemental y Especial en 1995. Fue luego la primera decana electa y en abril de 2002 la comunidad universitaria la eligió como la primera rectora que tuvo la Universidad Nacional de Cuyo.

Su gestión al frente del Rectorado se extendió entre mayo de 2002 y abril de 2008 y se caracterizó por actividades y proyectos que estrecharan lazos entre la academia y la sociedad mendocina.

Uno de los proyectos que más energía demandó a su gestión fue el de idear y desarrollar un centro de atención de la salud con especial dedicación a la rehabilitación de la discapacidad.

En 2003 se realizó la compra del edificio del Policlínico Ferroviario para refaccionarlo y ponerlo en funcionamiento. Comenzaba así el sueño de un hospital bajo el paradigma de atención integral centrado en la persona, que se transformó en el Hospital Universitario que desde noviembre de 2023 lleva su nombre.

La despedida de sus restos será este sábado 21 de febrero de 11 a 15 en el Parque de Descanso de Guaymallén.

ETIQUETAS:

fallecimientoeducaciónUNCuyoMaría Victoria Gómez de Erice

+ Noticias

Por: Agustin Zamora

