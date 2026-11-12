Murió María Domínguez, histórica referente mendocina de Madres de Plaza de Mayo

María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza y expresidenta de la filial provincial, falleció este miércoles 11 de noviembre a los 95 años.

La noticia fue comunicada por la propia organización, que la despidió con un mensaje en el que destacó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

“Hoy, María Domínguez cambió de casa; ahora vive en el cielo de las Madres junto a ese sol que se resiste a desaparecer tras las lluvias tóxicas de estos tiempos”, expresaron desde Madres de Plaza de Mayo filial Mendoza.

En el mismo comunicado la definieron como una “Madre infinita en las labores de amor por sus propios hijos, por sus hijos revolucionarios de ayer, de hoy y del futuro también”.

La vida de María quedó marcada por la desaparición de su hijo, Walter Hernán Domínguez, y de su nuera, Gladys Cristina Castro, quienes fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en su vivienda de Godoy Cruz. Gladys estaba embarazada de seis meses. Ambos continúan desaparecidos.

A partir de aquella búsqueda familiar, María se incorporó a Madres de Plaza de Mayo y convirtió su reclamo personal en una lucha colectiva por los hijos de los desaparecidos durante la última dictadura.

El 9 de diciembre de 1977 su hijo y nuera fueron secuestrados en su casa de Godoy Cruz. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista y, al momento de su desaparición, Gladys cursaba el sexto mes de embarazo. La niña que esperaban nació en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.

La búsqueda llevó a María a sumarse a Madres de Plaza de Mayo y dejar de lado para siempre una vida dedicada principalmente a su familia y las tareas de su casa .

Con el paso de los años, su historia dejó de estar centrada únicamente en encontrar a su hijo y a su nuera. La búsqueda que terminó con la restitución de identidad de su nieta Claudia Domínguez Castro (Nieta 117).

