Murió Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

La música de Santa Fe y de todo el país está de luto. Este martes por la tarde murió Marcos Camino, uno de los fundadores del grupo de cumbia Los Palmeras, máximo referente de la agrupación.

El acordeonista tenía 76 años y según las pericias policiales decidió quitarse la vida en su estudio de grabación, donde lo encontraron.

El referente de la movida tropical, fue encontrado en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, en el corazón de barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe.

Amplio operativo policial tras la muerte de Marcos Camino

Al menos siete móviles policiales se desplegaron en la zona de Alvear al 4900, donde trabajaron efectivos de la Policía, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Científica. El tránsito permanece cortado sobre calle Quintana, a la altura de Alvear.

El barrio se encuentra completamente conmocionado por la noticia. Mientras los investigadores trabajaban en el lugar, familiares de Marcos Camino fueron llegando de manera paulatina al domicilio donde fue encontrado sin vida el histórico músico de Los Palmeras.