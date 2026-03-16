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Murió Marcelo Araujo, ícono del relato en fútbol

El referente del periodismo deportivo venia padeciendo las secuelas del Covid 19. Tenía 78 años.

Una noticia generó tristeza en el mundo del fútbol argentino y el periodismo. Marcelo Araujo, histórico relator y periodista, murió a los 78 años.

La noticia la confirmó hoy su amigo Fernando Pacini en radio La Red.

“Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, dijo quien fue su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública.

Se encontraba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde falleció a las 2 de la mañana de hoy. Según informaron medios porteños, se encontraba afectado por secuelas de la pandemia de COVID-19, que le generaron problemas de salud desde el punto de vista motriz y neurológico.

Lázaro Jaime Zilberman -Marcelo Araujo fue su nombre artístico- fue periodista deportivo y uno de los relatores de fútbol más reconocidos y emblemáticos del país.

Por el momento, sólo se supo de su partida, a la espera de información sobre si será velado para que el mundo del periodismo despida a uno de sus máximos exponentes.

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