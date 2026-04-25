Murió Lita Tancredi, leyenda del teatro provincial

Este sábado, el teatro mendocino se despidió de Lita Tancredi, directora, actriz y docente nacida en Mendoza, quien murió a los 91 años. Era una de las figuras más queridas e influyentes de la cultura local, y en 2024 había recibido el título de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Mendoza.

Su formación fue tan amplia como su vocación. Estudió en la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, cursó en la Escuela de Música de la UNCuyo y se especializó en Arte Escénico y Teatro en la Academia Santa Cecilia, donde obtuvo su título de profesora.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, que en sus redes sociales la calificó como “una gran artista, docente y directora de nuestra provincia“. Añadió que “Lita supo transformar espacios de formación en lugares seguros y de contención para la sociedad. Saludamos y acompañamos a familiares, amigos y colegas”, cerró.

Lamentamos el fallecimiento de Lita Tancredi, una gran artista, docente y directora de nuestra provincia.

Lita supo transformar espacios de formación en lugares seguros y de contención para la sociedad.

Saludamos y acompañamos a familiares, amigos y colegas. 🫂#CulturaMendoza pic.twitter.com/q6VcuEepVm — Diego Gareca (@GarecaGc) April 25, 2026

A los 19 años ya estaba frente a un grupo de alumnos enseñando teatro. Ocho años después, en 1957, abrió su propia sala, un espacio que mantuvo vivo durante más de seis décadas hasta que la pandemia de 2020 la obligó a cerrar. Especializada en espectáculos para chicos, llevó su obra Sopa de jirafas por distintos puntos del país y de Sudamérica.