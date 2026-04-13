Murió Julio Ricardo, una de la voces más queridas del periodismo deportivo

El periodista deportivo Julio Ricardo López Batista murió este lunes tras una extensa trayectoria en los medios que lo consolidó como una de las voces más reconocidas del fútbol en la Argentina. Estaba internado desde el 18 de marzo por una enfermedad isquémica crónica del corazón.

Según trascendió, este año había tenido otras internaciones en la Clínica San José y en Los Arcos. Tenía antecedentes de cuatro intervenciones cardiovasculares con colocación de stents y problemas de movilidad desde 2018.

Julio Ricardo desarrolló una carrera que atravesó más de seis décadas en radio y televisión. Trabajó en los principales canales del país -9, 11, 13 y la TV Pública- y compartió transmisiones con figuras como José María Muñoz, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Fue parte de ciclos emblemáticos como Polémica en el Fútbol, condujo Tribuna Caliente y participó en programas como 3 en el Fondo y Fútbol para Todos, donde integró equipos de transmisión del torneo local.

En radio trabajó en Radio Colonia y Radio Nacional. Su carrera había comenzado en 1957, con coberturas para el diario Noticias Gráficas.

Su vínculo con el periodismo deportivo también tuvo una raíz familiar. Era hijo de José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2021, durante un programa especial por los 70 años de la TV Pública. A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos, entre ellos una distinción de la Legislatura porteña como personalidad destacada del periodismo deportivo.