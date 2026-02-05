Search
Murió Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar

El actor y comediante, conocido por sus participaciones en Duro de Domar, murió este miércoles a los 64 años.

El fallecimiento de Juan Carlos Velázquez, reconocido popularmente como “El Mini” de Duro de Domar, se produjo este miércoles tras un rápido agravamiento de su estado de salud general, noticia que generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino.

Según detalló el periodista Juan Etchegoyen, el humorista ingresó a la clínica afectado por una neumonía muy fuerte que obligó a su traslado inmediato a la unidad de terapia intensiva durante el mediodía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el actor sufrió un infarto masivo que resultó irreversible.

El cuadro clínico se vio severamente complicado por los antecedentes médicos del actor, quien ya había enfrentado episodios críticos en el pasado cercano. Durante el 2024, había sido internado de urgencia tras una descompensación que incluyó dificultades para respirar y fuertes dolores opresivos en el pecho.

En aquella oportunidad, los estudios cardiológicos revelaron que presentaba arterias obstruidas, una condición que lo mantuvo bajo tratamiento constante y que debilitó su respuesta física ante la infección pulmonar reciente.

La combinación de la neumonía severa y su patología cardíaca preexistente generó una falla sistémica que derivó en el paro cardiorrespiratorio fatal. La noticia ha generado una profunda conmoción, no solo por la popularidad del personaje, sino por la velocidad con la que se deterioró su salud en las últimas horas, dejando al descubierto la fragilidad que arrastraba desde sus últimas intervenciones médicas el año anterior.



