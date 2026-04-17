Murió Jorge Enrique Oviedo, histórico referente del periodismo

La muerte de Jorge Enrique Oviedo enlutó al periodismo gráfico de Mendoza. 50 años de trayectoria lo hicieron ser una referencia obligada para varias generaciones de profesionales.

En 1959, tras completar el servicio militar en la Fuerza Aérea Argentina, dio sus primeros pasos en la redacción del Diario Los Andes. En el medio de calle San Martín logró alcanzar la dirección periodistica entre 1988 y 2003, año en el que se retiró.

Oviedo no solo fue peridista. Desempeñó la enseñanza en la Escuela Superior de Periodismo de Mendoza, donde dejó una impronta formativa antes de su cierre en 1976. Además escribió varios libros.

Sus restos serán cremados luego de su último despido, para su descanso eterno.