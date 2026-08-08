Murió Jorge, el padre de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años el viernes por la noche tras atravesar una larga enfermedad. Según informó Infobae, se encontraba internado en un sanatorio, en la ciudad de Rosario. El deceso se produjo a las 22 horas

Ante este panorama, Lionel Messi abandonó la concentración de Inter Miami, que tiene programado un partido ante Monterrey este sábado, y viaja desde Estados Unidos rumbo a Argentina para asistir al velatorio de su padre.

Cabe recordar que durante el Mundial 2026 había trascendido la falsa noticia del fallecimiento de Jorge Messi, situación que provocó que desde la familia Messi emitan un comunicado en sus redes sociales para desmentir el rumor y dar a conocer al mundo que Jorge se encontraba “bajo seguimendo médico” debido a un problema de salud.

El rol fundamental de Jorge Messi en la carrera del Diez

Jorge Messi fue fundamental para el desarrollo de la carrera futbolística del Diez argentino. Cuando el crack partió rumbo a España a los doce años para incorporarse a las filas del Barcelona, fue quien armó las valijas y se mudó para acompañarlo. A partir de ese momento, fue una figura casi omnipresente en la vida de La Pulga.

Así, se convirtió en su representante y se encargó de manejar todos los pormenores para que el futbolista sólo se tuviera que encargar de jugar.

Sin embargo, en el último tiempo, debido a sus problemas de salud, Jorge de a poco se fue apartando de sus funciones. La última vez que se lo vio en público fue en noviembre de 2025 en uno de los palcos del Chase Stadium durante un encuentro correspondiente a los playoffs de la MLS.