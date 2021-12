Hugo Maradona, hermano de Diego, falleció este martes de un paro cardíaco, según confirman varios medios de Italia.

El deceso se produjo a las 11.50 de ese país. La triste noticia enluta otra vez al mundo del fútbol y a la familia Maradona, a poco más de un año después de la muerte del ex capitán de la selección. El hombre de 52 años vivía en la zona de Flegrean, en Monte di Procida, en la provincia de Nápoles.

Era el menor de los ocho hijos de Don Diego y Doña Tota. Casi diez años más joven que su hermano Diego, Hugo había seguido sus pasos en los campos de fútbol: se había mudado de Argentinos Juniors antes de una temporada en Nápoles en 1987-88. Luego el traslado a Ascoli con éxito variado también vistió las camisetas del Rayo Vallecano y Rapid Vienna en Europa. En los últimos meses, Hugo había sido protagonista de la campaña electoral a la alcaldía de la ciudad, apoyando al candidato (luego no electo) Catello Maresca.

– Hugo, vos jugás en Argentinos. ¿Pensas ser cómo Diego?

– No, no. Porque mi hermano es un MARCIANO. No se puede discutir.#Maradona #Pelusa #HoVistoMaradona pic.twitter.com/CTOzVZYDxw