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Agustin Zamora
abril 13, 2026
9:53 pm
Murió Felipe Staiti, guitarrista fundador de los Enanitos Verdes
El histórico guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, tenía 64 años. La noticia paralizó a todos.
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