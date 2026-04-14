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Murió Felipe Staiti, guitarrista fundador de los Enanitos Verdes

El histórico guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, tenía 64 años. La noticia paralizó a todos.

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