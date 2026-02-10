Murió Fabián Borro, expresidente de la CABB

Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), murió este martes, a los 64 años, tras luchar durante muchos meses contra una enfermedad.

Fue un hombre que dejó una huella en la dirigencia del básquetbol argentino y regional. Abogado y dirigente, su paso por las principales instituciones del deporte marcó las decisiones estructurales del básquetbol nacional y continental, despertando todo tipo de miradas y cuestionamientos.

Su figura era la de un hombre fuerte, de decisiones concretas y que desató muchas controversias. Borro asumió como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol en diciembre de 2019, tras imponerse en las elecciones con la lista “CABB entre todos”, y gobernó la entidad hasta su muerte, habiendo sido reelecto para un segundo mandato que se extendía hasta 2026.

Fue un personaje que siempre estuvo cerca de la entidad madre del básquetbol argentino porque también fue vicepresidente de CABB durante la gestión de Germán Vaccaro, presidente de la institución entre 2008 y 2014, el año en el que renunció debido a una mala administración por la que se le abrió una causa penal y fue inhabilitado para ejercer cargos en la Confederación Argentina de Básquetbol.

La llegada de Borro a la presidencia de la CABB representó el cierre de un ciclo de intervención y normalización, a cargo de Federico Susbielles, impulsado por la Federación Internacional (FIBA) y respaldado por la Generación Dorada, luego de años de conflictos internos en la CABB.

El desembarco de Borro nuevamente en la Confederación no contó con el apoyo de las máximas figuras del básquetbol, como Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, Luis Scola, Alejandro Montecchia. Incluso, el entrenador Sergio Hernández, que era el técnico de la selección argentina y había logrado el subcampeonato mundial en China 2019 renunció a su cargo ante la llegada de Borro a la conducción de la CABB.

En agosto de 2014 fue elegido presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) sucediendo a Eduardo Bazzi, en un cargo que ocupó hasta 2019. Su primer mandato abarcó de 2014 a 2018, y fue reelecto en febrero de 2019 para el período 2019-2023.

Generó tanto apoyo como críticas dentro del ambiente, contó siempre con el apoyo de la mayoría de los dirigentes de diferentes provincias, pero fue muy cuestionado por sus formas de conducir por muchos otros.