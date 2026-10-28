Murió Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de su madre, Eulalia Marzetti.

La mujer falleció este martes 27 de octubre en Pujato, la localidad santafesina donde vivía desde hacía años. La noticia se conoció este miércoles por la mañana y fue confirmada por personas cercanas a la familia

Según trascendió, el entrenador se encontraba en Buenos Aires y estaría viajando para despedirla. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento ni sobre la organización de la ceremonia.