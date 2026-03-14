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Tenía 96 años

Murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas

El mundo perdió a uno de los máximos exponentes de la teoría crítica del siglo 20. El intelectual tenía 96 años.

El filósofo alemán Jürgen Habermas murió este sábado 14 de abril a los noventa y seis años en su hogar de la ciudad de Starnberg, ubicada al sur de Alemania.

La confirmación del deceso fue realizada por la editorial Suhrkamp a partir de información brindada por la familia, luego de que medios como Der Spiegel y el diario Bild reportaran inicialmente el suceso. Habermas, reconocido mundialmente por obras como Teoría de la Acción Comunicativa, dejó un legado fundamental en la filosofía y la teoría social del siglo pasado.

Algunos de sus destacados profesores durante los estudios de licenciatura fueron Nicolai Hartmann, Wilhelm Keller, Theodor Litt, Johannes Thyssen, Hermann Wein, Erich Rothacker y Oskar Becker.

Formó parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y trabajó como asistente de Theodor W. Adorno, además de impartir clases en la Universidad Johann Wolfgang Goethe. Su impacto en las ciencias sociales fue reconocido formalmente en el año dos mil tres, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias.

Ante su partida, representantes gubernamentales como Timon Gremmels, ministro de Ciencia del estado de Hesse, expresaron que Alemania pierde a uno de los pensadores más destacados de nuestro tiempo.

Gremmels resaltó que el pensamiento de Habermas fue decisivo para la Teoría crítica de la ciudad de Fráncfort.

Entre sus aportes más destacados se encuentran la construcción de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría de la democracia deliberativa.

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