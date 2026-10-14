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Tenía 59 años

Murió el exboxeador Jorge “Roña” Castro

El exboxeador Jorge “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años, tras sufrir una repentina descompensación cardiovascular mientras se encontraba en el Bingo de Morón.

El exdeportista manifestó padecer un fuerte dolor en el pecho y se desvaneció en el lugar donde, pese a recibir asistencia médica, personal de emergencias constató su fallecimiento a los pocos minutos.

Interviene en el caso la Fiscalía Nº 8 de Morón y los reportes médicos asocian el fallecimiento del exboxeador a complicaciones de su diabetes.

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