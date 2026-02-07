Murió el actor Rubén Polimeni y el espéctaculo lo despide

El mundo del espectáculo despidió este viernes con tristeza a Rubén Polimeni, un actor de raza cuya versatilidad le permitió navegar con éxito por todos los formatos del entretenimiento.

Nacido en diciembre de 1955 – tenía 70 años-, Polimeni construyó una trayectoria sólida basada en la composición de personajes secundarios memorables que se ganaron el reconocimiento de sus pares y del público.

Su paso por la televisión fue prolífico, participando en las ficciones más emblemáticas de las últimas décadas. Su capacidad actoral le permitió adaptarse a distintos géneros, desde la comedia blanca hasta el suspenso.

Ficciones de culto: Formó parte de los elencos de Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código y Hermanos y detectives.

Éxitos populares: Participó en tiras como Los Roldán, Kachorra, Sos mi hombre y Mi familia es un dibujo.

Cine y Teatro: En la pantalla grande, destacó en producciones de alto impacto como Plata quemada, mientras que en las tablas integró elencos de obras como Mustafá y Abasto en sangre.

Referente del mundo publicitario

Además de su labor actoral en ficción, Polimeni fue uno de los rostros más solicitados por las grandes marcas. Su carisma lo llevó a protagonizar campañas publicitarias para firmas de primera línea como Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr, consolidándose como un profesional respetado en el sector comercial.

La noticia de su deceso generó inmediatas muestras de pesar en la comunidad artística. Desde diversas entidades y redes sociales, colegas y seres queridos acompañan este momento con sentidas condolencias, recordando a un trabajador incansable del arte nacional