Search
Instagram Facebook Twitter
3ENFMFN26VCT7IPZTYYTCB2FUQ
Tenía 9 años

Murió Dylan, el perro “influencer” de Alberto Fernández

El expresidente despidió a su perro, el collie que lo acompañó en la quinta de Olivos durante todo su mandato.

El expresidente Alberto Fernández despidió en sus redes a su perro Dylan, el collie que lo acompañó en la Quinta de Olivos durante su mandato presidencial de 2019-2023.

Según se supo, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario. En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

El perro tenía nueve años y debía su nombre del cantautor norteamericano Bob Dylan. Se hizo reconocido en la campaña presidencial de Fernández en 2019 cuando apareció en un anuncio, y tanto el ex presidente como su ex mujer, Fabiola Yañez, compartieron imágenes con el animal en sus redes sociales. Ese año, se creó la cuenta de Instagram para el perro @dylanferdezok.

ETIQUETAS:

Alberto Fernándezfallecimientoperro

+ Noticias

Tenía 9 años

Murió Dylan, el perro “influencer” de Alberto Fernández

Por: Agustin Zamora

Costo de vida

¿Cuánto necesitó una familia de Mendoza para no ser pobre en octubre?

Por: María Orozco

Reformas y equilibrio

El Gobierno confía en tener, por primera vez en tres años, un Presupuesto aprobado para 2026

Por: María Orozco

Estadísticas DEIE

La inflación de octubre en Mendoza fue del 2,4%: cuánto acumula en lo que va del año

Por: María Orozco

Boleta Única

Boleta Única: el secretario de la Junta Electoral se refirió al proyecto que busca cambiar la estética

Por: Agustin Zamora

Importaciones online

Shein y Temu, bajo la lupa: piden gravar con un impuesto sus ventas a Argentina

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter