Murió Dylan, el perro “influencer” de Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández despidió en sus redes a su perro Dylan, el collie que lo acompañó en la Quinta de Olivos durante su mandato presidencial de 2019-2023.

Según se supo, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario. En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

El perro tenía nueve años y debía su nombre del cantautor norteamericano Bob Dylan. Se hizo reconocido en la campaña presidencial de Fernández en 2019 cuando apareció en un anuncio, y tanto el ex presidente como su ex mujer, Fabiola Yañez, compartieron imágenes con el animal en sus redes sociales. Ese año, se creó la cuenta de Instagram para el perro @dylanferdezok.