Search
Instagram Facebook Twitter
Cristian-ariass

Murió Cristian Arias, director de Delegaciones de Guaymallén

El funcionario murió inesperadamente luego de hacer deporte. El intendente de Guaymallén los despidió en redes sociales.

 El departamento de Guaymallén amaneció con una noticia que golpeó de lleno a la gestión municipal. El intendente Marcos Calvente informó a través de su cuenta oficial en X la muerte de Cristian Arias, quien se desempeñaba como director de Delegaciones.

“Con muchísimo dolor despedimos a Cristian Arias, nuestro director de Delegaciones, quien falleció hoy. Un gran compañero, comprometido y siempre cerca de los vecinos”, escribió el jefe comunal al comunicar la noticia.

Arias era parte del equipo municipal y tenía a su cargo la articulación territorial en los distintos distritos del departamento, un área clave en el vínculo directo con la comunidad. Desde el municipio destacaron su dedicación y su presencia constante en el territorio.

Calvente también expresó su acompañamiento a los familiares y allegados del funcionario: “Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hoy es un día muy triste para Guaymallén“.

Arias estaba jugando al fútbol y aparentemente habría sufrido un infarto. La noticia generó mensajes de condolencias de referentes políticos y vecinos del departamento, que recordaron su trabajo en las delegaciones y su cercanía con la comunidad.

ETIQUETAS:

Marcos CalventeCristian AriasfallecimientoGuaymallén

+ Noticias

Murió Cristian Arias, director de Delegaciones de Guaymallén

Por: Agustin Zamora

restricciones

Veda electoral: qué pasa con los departamentos que NO tienen elecciones este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

¿cuánto tiempo?

Mendoza completa bajo alerta amarilla por tormentas intensas y granizo

Por: Redacción NDI

calendario vendimia

Reprogramaron los shows de Los Pericos y La Portuaria en Mendoza por mal tiempo

Por: Redacción NDI

vendimia

Tupungato confirmó su participación en el Paseo Federal de Lavalle

Por: Redacción NDI

Descargo

“No hay corrupción ni perjuicio al Estado”: la respuesta de Alejandro Morillas a la multa del Tribunal de Cuentas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter