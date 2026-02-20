Murió Cristian Arias, director de Delegaciones de Guaymallén

El departamento de Guaymallén amaneció con una noticia que golpeó de lleno a la gestión municipal. El intendente Marcos Calvente informó a través de su cuenta oficial en X la muerte de Cristian Arias, quien se desempeñaba como director de Delegaciones.

“Con muchísimo dolor despedimos a Cristian Arias, nuestro director de Delegaciones, quien falleció hoy. Un gran compañero, comprometido y siempre cerca de los vecinos”, escribió el jefe comunal al comunicar la noticia.

Hoy es un día muy triste para Guaymallén. pic.twitter.com/8mWXC5u5sa — Marcos Calvente (@marcoscalvente) February 20, 2026

Arias era parte del equipo municipal y tenía a su cargo la articulación territorial en los distintos distritos del departamento, un área clave en el vínculo directo con la comunidad. Desde el municipio destacaron su dedicación y su presencia constante en el territorio.

Arias estaba jugando al fútbol y aparentemente habría sufrido un infarto. La noticia generó mensajes de condolencias de referentes políticos y vecinos del departamento, que recordaron su trabajo en las delegaciones y su cercanía con la comunidad.