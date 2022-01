El hecho de violencia tuvo el desenlace más trágico. Este jueves por la madrugada, antes de las dos de la mañana Carli dejó de existir, ya que no pudo superar las lesiones que le ocasionaron Matias y Diego Sicre en una discusión vial en Tunuyán.

Este jueves por la madrugada Carlos Amieva falleció luego de luchar por su vida más de cuatro días. Una intervención quirúrgica por las lesiones ocasionadas en una riña el pasado sábado 15 de enero intentó mejorar su estado crítico, pero los médicos rápidamente luego de la operación notaron que su evolución no había sido la esperada. Un cuadro de neumonía e infección cerebral complicaron aún más su situación este miércoles y horas más tarde falleció.

El Ministerio de seguridad comunicó la noticia en un parte que describe: «En la fecha y a la hora 01:37 el Medico de Guardia del Hospital Del Carmen CONSTATA el DECESO del ciudadano Carlos Alberto AMIEVA (53), Alem 548, Tunuyán. El mismo permanecía internado en ese nosocomio desde el día 16 el corriente tras haber sido intervenido quirúrgicamente producto de “T.E.C. GRAVE POR GOLPIZA”.

Las redes sociales se inundaron de mensajes para el entrenador. «Vuela alto Carlos Amieva Mucha fuerzas a la familia!!! Y justicia q eso mal p… paguen el daño irreparable que hicieron!!».

«QUERIDO Carlos Amieva !!! como te vamos a extrañar AMIGO DE TODA LA VIDA, AGRADECIDA POR SIEMPRE POR TODO, Se me parte el alma de tanto dolor». «Estarás siempre en mi corazón Carly , Dios necesita un tipo como vos con el. Hasta siempre.» » Carly amigo querido, así quiero recordarte, solucionando todo, haciendo bromas, estando, mediando, aconsejando, haciéndonos reír, asustando nos! Te quiero mucho, ya descansas en paz! Dale comprensión, fortaleza y protección a tus hijos y familia! Estas cosas me duelen y no las comprendo! Vuela alto ,muy alto!!» » «Jamás vamos a olvidarte, dejaste una profunda huella en el corazón de cada uno de nosotros y nos diste miles de razones por las cuales sentir una profunda admiración y cariño hacia vos, Carlos Amieva. Que Dios te guarde en su gloria, descansa en Paz!»

La situación de los imputados

A partir de ahora se modifica el rumbo en la investigación del caso. Seguramente se conocerá un segundo cambio de carátula para el hecho, que hasta el momento está calificado como Homicidio simple en grado de tentativa (intento). Esta acusación había tomado fuerza hace pocas horas, ya que el hecho estaba titulado como «Lesiones graves».

Con este triste final, Diego Sicre (30) y su sobrino Matías Sicre (24), acusados por la brutal golpiza hacia Carlos, podrían enfrentar una pena de prisión perpetua. Por ahora , lo más probable es que la fiscal del caso, Eugenia Gomez, ordene su traslado a un penal provincial.

Este miércoles ambos fueron sometidos a una ronda de reconocimiento de testigos, principalmente la novia de Carlos Amieva, que lo acompañaba cuando se produjo el fatal incidente. Tanto ella como un segundo testigo confirmaron la participación de los dos imputados.

