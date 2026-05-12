Murió Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies

El mundo del básquet y la NBA experimentó un fuerte impacto tras la muerte de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, quien falleció a los 29 años.

La franquicia estadounidense emitió un comunicado oficial en el que comunicó la triste noticia y expresó su pesar por la pérdida. “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, indicaron.

Hasta el momento, no se especificó la causa de la muerte, pero la noticia generó conmoción en la liga y entre los aficionados.

En los meses previos a su fallecimiento, Clarke había enfrentado una serie de problemas personales. En abril del mismo año, fue arrestado por varias infracciones, que incluyeron adelantamiento indebido, posesión de una sustancia controlada, fuga y exceso de velocidad, así como tráfico de una sustancia controlada.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

Además, sufrió múltiples lesiones que lo mantuvieron alejado de la cancha durante la temporada. Clarke solo pudo participar en dos partidos antes de que Memphis decidiera descartarlo para el resto de la temporada.