Murió Alfredo Bryce Echenique, uno de los mayores exponentes de la literatura latinoamericana

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este martes a los 87 años, según confirmaron fuentes cercanas al autor. Considerado uno de los mayores exponentes de la narrativa peruana en lengua española, dejó una obra que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, y que marcó a varias generaciones de lectores.

Bryce Echenique alcanzó reconocimiento internacional con Un mundo para Julius (1970), novela con la que retrató con aguda ironía a las clases acomodadas de Lima a través de la mirada inocente de un niño. El libro obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú y se convirtió en un clásico contemporáneo de la narrativa latinoamericana.

A esa obra le siguieron títulos destacados como La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro, donde desplegó un estilo marcado por el humor, la melancolía y una particular exploración de la fragilidad humana.

En 2002 fue galardonado con el Premio Planeta por El huerto de mi amada y en 2012 recibió el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los reconocimientos más importantes del ámbito literario en español.

Instituciones culturales peruanas, entre ellas la Casa de la Literatura Peruana, expresaron su pesar por la muerte del autor, a quien definieron como “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”