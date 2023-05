Héctor Naveda es un reconocido DT de club San Martín de San Juan, y denunció que no lo dejaron entrar al Estadio Bicentenario: los detalles.

EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia le dieron vida a una nueva fecha del Mundial Sub-20 que se disputa en Argentina luego de la baja de Indonesia como organizador y muchas personas de nuestro país disfrutan el atractivo que genera para ver fútbol y estar presente en distintos estadios.

Sin embargo, una noticia generó impacto en las redes sociales por la sorpresa que trajo consigo: un ex combatiente de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín, no pudo ingresar junto a su nieto al estadio Bicentenario de San Juan por un insólito motivo.

Según comentó Hérctor Naveda con Canal 13 de esa provincia, por una disposición de la FIFA no lo dejaron pasar por vestir una remera y una gorra de las Islas Malvinas. Algo que generó mucho repudio y tuvo un impacto negativo en la organización.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia. Cuando voy a ingresar al estadio dos sujetos de seguridad de la FIFA me dicen que no puedo, digo: ¿por qué?” a lo que le respondieron “porque está con una gorra de Malvinas”, comenzó diciendo.

“Qué culpa tengo yo de haber sido de ser veterano Malvinas, entonces me hicieron sacar por la policía”, enfatizó. Y además agregó muy molesto: “Mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto primera vez”, cerró.

#MundialSub20

⛔️ No dejaron ingresar a ex combatiente a estadio por su vestimenta de Malvinas



🇦🇷 Héctor Naveda es un reconocido DT de club San Martín de San Juan, y denunció que no lo dejaron entrar al Estadio Bicentenario junto a su nieto, a quien llevaba por primera vez. pic.twitter.com/ZxCtOIlUX3 — Data Diario (@DataDiario) May 24, 2023

EL GOBERNADOR DE MENDOZA RESTITUYÓ LOS SÍMBOLOS DE MALVINAS TRAS LAS CRÍTICAS

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, ordenó que se destapen los carteles de la bandera Argentina y del mapa de las Islas Malvinas en el estadio mundialista mendocino, sede del Mundial de Fútbol Sub-20, tras recibir rechazos y reclamos desde varios sectores.

Los carteles habían sido tapados por la FIFA y en su lugar habían colocado otros con alusiones a ese Mundial que se está disputando en nuestro país: «Ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas. El error involuntario de FiFA fue subsanado. No obstante destacamos que tanto las placas del campo de juego como el ingreso al museo del Malvinas Argentinas nunca fueron tapados», dijo el primer mandatario mendocino en su cuenta de Twitter.