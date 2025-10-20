Search
FIN DEL SUEÑO: NO SE PUDO

Mundial sub 20: Argentina perdió la final ante Marruecos y no pudo conquistar la séptima estrella en la categoría

La Albiceleste pagó caro los errores defensivos que cometió en el primer tiempo y cayó por 2 a 0 ante los africanos, que supieron defender la ventaja para consagrarse como campeones de la categoría por primera vez en su historia.

Amargo cierre para los chicos argentinos en Chile: el seleccionado argentino perdió la final del Mundial sub 20 ante Marruecos por 2 a 0, en un encuentro disputado este domingo en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, y que contó con el arbitraje de Maurizio Mariani.

La partido comenzó torcido para los chicos argentinos. En su afán por presionar la salida de Marruecos, los dirigidos por Diego Placente dejaron demasiados espacios a las espaldas de sus defensores, los cuales fueron atacados por los africanos, que se apoyaron principalmente en el juego aéreo y la potencia física de su centro delantero, Yassir Zabiri, y de su extremo derecho, Othmane Maamma.

En un contragolpe feroz, los marroquíes encontraron mal parada a la defensa albiceleste y Zabiri se fue cara a cara contra Santino Barbi, que lo cruzó a centímetros del área. Ante esta situación, el banco de Marruecos hizo uso de una de sus tarjetas verdes para que el VAR revise la jugada. La incertidumbre se adueño de los argentinos ante un posible penal en contra o -en su defecto- una roja para su arquero. Finalmente, para fortuna de los sudamericanos, el árbitro Maurizio Mariani cobró tiro libre y juzgó que la acción no ameritaba tarjeta roja.

Sin embargo, cuando el alma parecía volver al cuerpo de los argentinos, llegó el baldazo de agua fria. De ese tiro libre llegó el primer gol de Marruecos, que por intermedio de Zabiri se adelantaba en el marcador. Por primera vez en el torneo, la Albiceleste estaba en desventaja.

Tras el gol, los africanos se replegaron y apostaban todo a algún contragolpe para ampliar la ventaja. Fue así, que con Argentina volcada al ataque en búsqueda del empate, llegó un nuevo golpe: Gianluca Prestianni perdió una pelota en ataque y Maamma explotó su velocidad para luego servirle el gol a Zabiri, que anotó su segundo tanto en la final.

Durante los pasajes finales del primer tiempo, los dirigidos por Placente arrinconaron a los africanos contra su arco, y hasta pudieron haber llegado al descuento, pero fallaron en la puntada final. Por su parte, Marruecos -que cada vez inquietaba menos- tuvo el 3 a 0 en la última jugada de la etapa inicial, pero Juan Villalba despejó la pelota sobre la línea.

Ya en el complemento, Argentina salió decidida de entrada a llevarse por delante a Marruecos. Con la presencia de Alejo Sarco y Mateo Silveti en el área, la Albiceleste intentó desbordar por ambas bandas. Pese a los incontables intentos, los sudamericanos nunca pudieron desestabilizar a la defensa de los africanos, que durante todo el partido se mostró sólida.

Con el correr de los minutos, Marruecos se fue sintiendo cada vez más cómoda, mientras que Argentina -al ver que se le escurría el tiempo- comenzó a ser presa del nerviosismo.

A diferencia de lo que pasó en partidos anteriores, esta vez ni las variantes tácticas propuestas por Diego Placente ni los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes aportaron soluciones. El encuentro finalmente terminaría con victoria por 2 a 0 para Marruecos, que se consagró campeón mundial en la categoría por primera vez en su historia. Por el lado de Argentina, que disputó una final de Mundial sub 20 tras 18 años, se quedó a las puertas de la séptima estrella.

