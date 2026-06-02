Mundial: por qué Argelia puede ser un rival más difícil de lo que parece para Argentina

La Selección Argentina tendrá su primer desafío oficial en la defensa del título mundial frente a Argelia, un equipo que ha experimentado una notable evolución en los últimos años gracias a la proyección internacional de sus jugadores. Lejos de ser un rival accesible, el conjunto africano reúne experiencia, talento y rodaje en competencias de primer nivel.

La importancia que los argelinos le asignan a este compromiso quedó reflejada en la reacción de su entrenador, Vladimir Petkovic. Durante la presentación de la lista preliminar para el Mundial, el técnico mostró su malestar cuando las consultas de la prensa volvieron a centrarse en Argentina. “Me molesta que solo se hable de Argentina”, respondió, dejando en claro que su equipo pretende ser protagonista y no un simple acompañante en la cita mundialista.

La nómina presentada por Petkovic evidencia el salto de calidad del fútbol argelino. La gran mayoría de sus convocados se desempeña en clubes de Europa, Arabia Saudita y otras ligas competitivas, acumulando experiencia tanto en torneos locales como en competencias internacionales. Entre los nombres más destacados aparecen Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Houssem Aouar y Rayan Aït-Nouri, todos con trayectoria en escenarios de máxima exigencia.

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium. Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, será una prueba clave en el inicio de la competencia, frente a una selección que busca consolidarse entre las más competitivas del continente africano y dar un golpe sobre la mesa en el escenario mundial.