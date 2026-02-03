Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen cuándo y dónde jugarán todos sus partidos

Todo definido para el Mundial de Rugby 2027, el cual se llevará a cabo en Australia. Luego de que la organización de la competición diera a conocer el cronograma oficial de partidos con sus respectivas sedes, tanto Los Pumas como los fanáticos albicelestes de la ovalada podrán organizar la logística del viaje y estadía.

A falta de más de un año del inicio del Mundial, la organización reveló este lunes el calendario de todas las instancias. Tras el sorteo realizado en diciembre pasado, el equipo nacional ya sabía que sería cabeza de serie del Grupo C -el cual comparte Fiji, Canadá y España-, aunque quedaba por dilucidar los días, horarios y sedes de cada compromiso.

Rugby Union – Rugby Championship – New Zealand vs Argentina – Trafalgar Park, Nelson, New Zealand – September 8, 2018 – Argentina’s Emiliano Boffelli is tackled by New Zealand’s Waisake Naholo. REUTERS/Ross Setford

Tras la información difundida, se conoció que Los Pumas debutarán el lunes 4 de octubre frente a Canadá, a las 5:45 de Argentina (18:45 en Australia), en el Brisbane Stadium. Luego, enfrentarán a España el domingo 10 de octubre a la 1:15 (15:15 local) en el Docklands Stadium de Melbourne, mientras que el cierre del grupo será ante Fiji el viernes 15 de octubre a las 23:45 de Argentina (sábado 16 a las 13:15 en Australia), en el Adelaide Oval de Adelaida.

En caso de que Argentina finalice en el primer lugar del Grupo C disputará los octavos de final el sábado 23 de octubre a la 1:15 frente a uno de los mejores terceros clasificados. En caso de terminar segundo, jugará esa instancia el domingo 24, en el mismo horario y con sede en Sidney.

Cabe destacar que el encuentro inaugural está programado para el 1 de octubre en Perth, con el cruce entre los Wallabies y Hong Kong, mientras que la final se jugará el 13 de noviembre a las 20 (6 de la mañana en Argentina) en Sidney.

Desde la organización destacaron que la confirmación temprana del cronograma permite a los seleccionados planificar con mayor previsión la logística previa y durante la competencia, además de facilitar la organización de viajes por parte de los aficionados y la comercialización de paquetes turísticos. En ese marco, se informó que la primera etapa de venta de entradas comenzará el próximo 18 de febrero.

Cabe destacar que el Mundial de Rugby 2027 será el primero en la historia con 24 seleccionados participantes, ya que hasta ahora eran 20. De este modo, el torneo contará con 52 partidos, a disputarse en ocho estadios ubicados en siete ciudades: Sidney (con dos sedes), Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth y Townsville.