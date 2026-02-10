Mundial de la Hamburguesa 2026 en la Ciudad de Mendoza: ¿qué establecimientos competirán?

Luego de una exitosa primera experiencia, la Ciudad de Mendoza se prepara para albergar la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos culinarios más esperados y convocantes del año, el cual reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia.

Según se informó, la actividad se desarrollará los días 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Durante ambas jornadas, el público podrá acceder a una amplia variedad de opciones, con la participación de 19 locales gastronómicos de Mendoza.

Entre los establecimientos confirmados se encuentran Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers, Burger Point’s, Burger Shoppe, Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food, Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Mendoburger, Mosh, Peak Burgers, Pez de Montaña, Roux Street, Smash Club, Smoky, TBT y Vicios Club de Burgers.

Además de la oferta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de las hamburgueserías participantes. El certamen se disputará bajo un formato de eliminación directa a lo largo de las dos jornadas, permitiendo al público observar el trabajo de los cocineros mientras degusta las distintas propuestas.

Cabe destacar que durante el evento habrán bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niños.