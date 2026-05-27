Mundial 2026: la decisión de la DGE con los partidos de la Selección que sean en horario escolar

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza evalúa implementar una propuesta pedagógica vinculada al Mundial 2026 que incluiría la posibilidad de que los estudiantes puedan ver los partidos de la Selección argentina durante el horario escolar. La iniciativa busca transformar el evento deportivo en una herramienta educativa y trabajar contenidos relacionados con valores, cultura, identidad y aprendizaje interdisciplinario.

La propuesta sigue una línea similar a la que ya comenzaron a aplicar otras provincias argentinas de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En esos casos, las autoridades educativas aclararon que las transmisiones estarán sujetas a la presentación de proyectos pedagógicos por parte de cada institución.

El Mundial como recurso pedagógico

Desde el ámbito educativo consideran que el Mundial puede convertirse en un disparador para abordar diferentes contenidos dentro del aula. Entre los ejes que podrían trabajarse aparecen la geografía, la historia de los países participantes, estadísticas deportivas, idiomas, comunicación, valores de trabajo en equipo y hasta temas vinculados a la identidad nacional.

Además, la propuesta apunta a capitalizar el interés que genera el fútbol entre niños y adolescentes para fomentar la participación y el aprendizaje en las escuelas. Experiencias similares ya se habían implementado durante anteriores Copas del Mundo, especialmente en Qatar 2022, cuando varias provincias permitieron seguir los encuentros de la Selección dentro de las aulas.

Aunque todavía no se conocieron detalles oficiales sobre la implementación en Mendoza, la idea sería que cada establecimiento pueda adaptar la propuesta según sus recursos tecnológicos y organización institucional. Las escuelas podrían utilizar televisores, proyectores o salones de usos múltiples para compartir los partidos entre distintos cursos.

La medida alcanzaría principalmente a los encuentros de la Selección argentina que coincidan con horario escolar. A diferencia de un asueto o suspensión de actividades, las clases continuarían normalmente y el Mundial funcionaría como parte de una propuesta educativa integrada.