Mundial 2026: cuánto dinero necesitás para viajar desde Mendoza y seguir a la Selección

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de argentinos empiezan a imaginar cómo será vivir la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Desde Mendoza, las agencias de turismo ya ofrecen distintos paquetes para acompañar a la Selección Argentina durante la fase de grupos, con presupuestos que varían según los servicios incluidos y la cantidad de partidos que cada hincha quiera presenciar.

La propuesta más completa ronda los 11 mil dólares por persona (más de 15 millones de pesos al cambio actual) e incluye vuelos, alojamiento, entradas y traslados hacia los estadios de Kansas y Dallas, donde Argentina disputaría sus primeros encuentros. En cambio, también existen alternativas más económicas de entre 3 mil y 6 mil dólares (entre 4 y 8 millones de pesos), aunque con menos prestaciones. Algunas opciones apenas contemplan hotel, entrada y traslado al estadio para el debut frente a Argelia.

Para quienes buscan una experiencia más flexible, varias agencias preparan viajes personalizados a Nueva York (sede de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey) o a Miami, una de las ciudades más elegidas por los argentinos por la fuerte presencia latina y el impacto de Lionel Messi en el Inter Miami. En promedio, una semana en cualquiera de estos destinos puede costar entre 2 mil y 2.500 dólares, incluyendo vuelos y alojamiento básico.

También existe la posibilidad de organizar el viaje de forma independiente. Un vuelo ida y vuelta desde Argentina hacia Kansas puede costar alrededor de 4,5 millones de pesos (con escalas en Panamá y Chicago y más de un día de viaje). A eso se le deben sumar las entradas, hospedaje, transporte y gastos diarios, aunque muchos viajeros optan por aplicaciones de movilidad para abaratar costos durante la estadía.

Mientras la FIFA mantiene habilitada la venta oficial de tickets y comienzan a aparecer reventas con valores mucho más altos, las agencias mendocinas aseguran que las consultas todavía son moderadas. Sin embargo, advierten que los precios podrían aumentar considerablemente en las próximas semanas (especialmente si la Selección Argentina avanza en el torneo y crece la demanda de los hinchas).